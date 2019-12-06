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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T22:24+0300
https://ria.ru/20191206/1562081786.html
В Москве сел самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1036x0_80_0_0_221bc12d42e9e5f0248d6cd80e6b1237.jpg
РИА Новости

В Москве сел самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии

22:23 06.12.2019 (обновлено: 22:24 06.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
"Борт сел", - сказали в пресс-службе.
Далее детей направят в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. В аппарате детского омбудсмена отмечали, что в этом центре детей уже ожидают родственники.
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Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии. Она отметила, что после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами, тесты ДНК 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами. По словам омбудсмена, детей планируют возвращать небольшими группами, чтобы "не было отсрочки". Как рассказала Кузнецова, суды в России по признанию факта рождения уже начались, идет процесс оформления документов на тех детей, у которых взяли ДНК.
В сентябре российские врачи направились в сирийский лагерь беженцев аль-Холь для взятия ДНК у детей в лагере, чтобы установить среди них граждан России и по возможности вывезти на родину. Дети также могут находиться в лагере, неподконтрольном государству.
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Война в СирииАнна КузнецоваМоскваСирияРоссияВ мире
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