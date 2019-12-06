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В Краснодаре потушили пожар в многоэтажке
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РИА Новости

В Краснодаре потушили пожар в многоэтажке

21:54 06.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Техника МЧС РФ. Архивное фото
СОЧИ, 6 дек - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на шестом и седьмом этажах высотки в Краснодаре, откуда эвакуировали 50 человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в пятницу в 21.07 диспетчеру Краснодарского ПСГ поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме на улице Чехова в Краснодаре. К месту были направлены подразделения Краснодарского ПСГ.
"Ликвидация открытого горения – 21.35 на площади 45 квадратных метров. Эвакуировано 50 человек. 21.38 полная ликвидация пожара на Чехова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работали восемь единиц техники и 25 человек личного состава.
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ГУ МЧС по Краснодарскому краюМЧС РФКраснодарКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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