В Краснодаре потушили пожар в многоэтажке

СОЧИ, 6 дек - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на шестом и седьмом этажах высотки в Краснодаре, откуда эвакуировали 50 человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в пятницу в 21.07 диспетчеру Краснодарского ПСГ поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме на улице Чехова в Краснодаре. К месту были направлены подразделения Краснодарского ПСГ.
"Ликвидация открытого горения – 21.35 на площади 45 квадратных метров. Эвакуировано 50 человек. 21.38 полная ликвидация пожара на Чехова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работали восемь единиц техники и 25 человек личного состава.