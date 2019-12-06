В Краснодаре на двух этажах многоэтажки загорелись балконы

СОЧИ, 6 дек - РИА Новости. Спасатели эвакуируют жильцов из 16-этажного дома в Краснодаре, где начался пожар на балконах шестого и седьмого этажей, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в пятницу в 21:07 спасателям поступило сообщение о пожаре в 16-тиэтажном жилом доме на улице Чехова в Краснодаре. К месту были направлены подразделения спасателей.
"По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение балконов на шестом и седьмом этажах. Проводится эвакуация жильцов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают звенья газодымозащитной службы. Поданы пожарные стволы.