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В Краснодаре на двух этажах многоэтажки загорелись балконы
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РИА Новости

В Краснодаре на двух этажах многоэтажки загорелись балконы

21:40 06.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
СОЧИ, 6 дек - РИА Новости. Спасатели эвакуируют жильцов из 16-этажного дома в Краснодаре, где начался пожар на балконах шестого и седьмого этажей, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в пятницу в 21:07 спасателям поступило сообщение о пожаре в 16-тиэтажном жилом доме на улице Чехова в Краснодаре. К месту были направлены подразделения спасателей.
"По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение балконов на шестом и седьмом этажах. Проводится эвакуация жильцов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают звенья газодымозащитной службы. Поданы пожарные стволы.
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ГУ МЧС по Краснодарскому краюМЧС РФКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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