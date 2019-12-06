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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T21:28+0300
https://ria.ru/20191206/1562080379.html
Четверо российских детей вернутся из Сирии 6 декабря
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РИА Новости

Четверо российских детей вернутся из Сирии 6 декабря

21:27 06.12.2019 (обновлено: 21:28 06.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Четверо российских детей, оказавшихся в Сирии, привезут в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) вечером в пятницу 6 декабря, заявили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии. Она отметила, что после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами, тесты ДНК 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами. По словам омбудсмена, детей планируют возвращать небольшими группами, чтобы "не было отсрочки". Как рассказала Кузнецова, суды в России по признанию факта рождения уже начались, идет процесс оформления документов на тех детей, у которых взяли ДНК.
"Сегодня ожидаем борт из Сирии, на нем будут находиться четыре российских ребёнка. Также наши специалисты сделали забор материалов для анализа ДНК. Ожидается, что к 23.00 детей привезут в НЦЗД, их там уже ждут родственники", - сказали в пресс-службе Кузнецовой.
В сентябре российские врачи направились в сирийский лагерь беженцев аль-Холь для взятия ДНК у детей в лагере, чтобы установить среди них граждан России и по возможности вывезти на родину. Дети также могут находиться в лагере, неподконтрольном государству.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Ирак Максим Максимов
24 октября, 11:00
Максим Максимов: все находящиеся в Ираке дети из России вернутся на родину
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Война в СирииАнна КузнецоваСирияРоссияВ мире
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