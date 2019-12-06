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РИА Наука
2019-12-06T21:25+0300
https://ria.ru/20191206/1562080293.html
ОАЭ объявили о новом отборе в космонавты
https://cdn25.img.ria.ru/images/155791/84/1557918485_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_cc8ebb65f60fe317afc160befd91a8c0.jpg
РИА Новости

ОАЭ объявили о новом отборе в космонавты

21:24 06.12.2019 (обновлено: 21:25 06.12.2019)
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© Фото предоставлено Космическим центром имени Мухаммеда бен РашидаПодготовка космонавтов ОАЭ
Подготовка космонавтов ОАЭ
© Фото предоставлено Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида
Подготовка космонавтов ОАЭ. Архивное фото
ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид в пятницу объявил о начале отбора еще одного космонавта для новой задачи, которую ставят перед собой ОАЭ в космосе.
"Ищем нового космонавта для выполнения другой задачи для ОАЭ в космосе, те, кто обладают желанием и энергией, могут записаться в космическом центре Мухаммеда бен Рашида. Наша миссия продолжается, и в деле освоения космоса мы находимся в начале пути", - написал он в микроблоге в социальной сети Twitter.
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В октябре первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури вернулся с МКС, где провел на орбите восемь дней в компании российских и американских космонавтов. Его подготовкой занимался Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Ранее представитель космического центра ОАЭ сказал РИА Новости, что Эмираты могут продолжить сотрудничество с Россией в космической сфере, но не ограничиваются одной страной.
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РИА НаукаОАЭХаззаа аль-МансуриМухаммед бен Рашид Аль-МактумМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаВ мире
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