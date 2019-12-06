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Краснодарский край
2019-12-06T21:21+0300
https://ria.ru/20191206/1562080222.html
Станица "Атамань" впервые будет работать в новогодние праздники
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РИА Новости

Станица "Атамань" впервые будет работать в новогодние праздники

21:21 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыступление казачьего коллектива
Выступление казачьего коллектива
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Выступление казачьего коллектива
КРАСНОДАР, 6 дек — РИА Новости. Туристический комплекс под открытым небом "Атамань", расположенный в Краснодарском крае, впервые будет работать зимой, жителей и гостей региона приглашают посетить казачью станицу со 2 по 12 января, сообщает министерство культуры края.
"Гости смогут погрузиться в новогоднюю казачью атмосферу, принять участие в традиционных новогодних казачьих гуляньях и обрядах, своими руками изготовить различные новогодние сувениры и обереги", – говорится в сообщении.
Кроме того, посетители комплекса узнают, какие у казаков были новогодние обычаи и приметы: как одевались, что ели, как развлекались, чем увлекались.
"Жителей и гостей Краснодарского края приглашают посетить выставочный комплекс со 2 по 12 января", - уточнили в ведомстве.
Новогодние мероприятия в этот период будут проходить ежедневно в 10.00 мск и в 13.00 мск.
Выставочный комплекс "Атамань" представляет собой историческую реконструкцию казачьей станицы на берегу Таманского залива в станице Тамань под открытым небом. Посещая его подворья, гости могут познакомиться с бытом, материальной культурой, ремеслами, фольклором кубанского казачества. Дома построены по современным строительным технологиям, но внешне стилизованы под казачьи хаты конца XVIII — начала XX веков.
"Атамань" в 2018 году возглавила топ-10 лучших объектов этнотуризма в России. Список лучших мест, где можно познакомиться с традициями, обычаями и нравами российских народов, был определен министерством культуры РФ и опубликован в сборнике "Лучшие практики этнографического туризма". В 2018 году казачью станицу посетило более 138 тысяч человек.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
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