Станица "Атамань" впервые будет работать в новогодние праздники

КРАСНОДАР, 6 дек — РИА Новости. Туристический комплекс под открытым небом "Атамань", расположенный в Туристический комплекс под открытым небом "Атамань", расположенный в Краснодарском крае , впервые будет работать зимой, жителей и гостей региона приглашают посетить казачью станицу со 2 по 12 января, сообщает министерство культуры края.

"Гости смогут погрузиться в новогоднюю казачью атмосферу, принять участие в традиционных новогодних казачьих гуляньях и обрядах, своими руками изготовить различные новогодние сувениры и обереги", – говорится в сообщении.

Кроме того, посетители комплекса узнают, какие у казаков были новогодние обычаи и приметы: как одевались, что ели, как развлекались, чем увлекались.

"Жителей и гостей Краснодарского края приглашают посетить выставочный комплекс со 2 по 12 января", - уточнили в ведомстве.

Новогодние мероприятия в этот период будут проходить ежедневно в 10.00 мск и в 13.00 мск.

Выставочный комплекс "Атамань" представляет собой историческую реконструкцию казачьей станицы на берегу Таманского залива в станице Тамань под открытым небом. Посещая его подворья, гости могут познакомиться с бытом, материальной культурой, ремеслами, фольклором кубанского казачества. Дома построены по современным строительным технологиям, но внешне стилизованы под казачьи хаты конца XVIII — начала XX веков.