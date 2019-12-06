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Туркмения откроет второе генеральное консульство в России
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РИА Новости

Туркмения откроет второе генеральное консульство в России

21:03 06.12.2019 (обновлено: 21:04 06.12.2019)
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© РИА Новости / Роман КручининКазань
Казань
© РИА Новости / Роман Кручинин
Казань. Архивное фото
АШХАБАД, 6 дек - РИА Новости. Туркмения открывает генеральное консульство в Казани, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.
Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает в целях дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Россией и эффективного оказания населению консульских услуг открыть генеральное консульство Туркменистана в Российской Федерации в Казани.
Это уже второе генеральное консульство Туркменистана в России. Первое консульство было открыто в Астрахани в феврале 2013 года.
Туркменистан развивает прямые связи с регионами России. Республика Татарстан является крупным экономическим партнером страны. Кроме того, вузы Татарстана входят в число предпочтительных учебных заведений для туркменских студентов, выезжающих за рубеж для получения образования.
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