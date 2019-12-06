Туркмения откроет второе генеральное консульство в России

Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает в целях дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Россией и эффективного оказания населению консульских услуг открыть генеральное консульство Туркменистана в Российской Федерации в Казани.
Это уже второе генеральное консульство Туркменистана в России. Первое консульство было открыто в Астрахани в феврале 2013 года.
Туркменистан развивает прямые связи с регионами России. Республика Татарстан является крупным экономическим партнером страны. Кроме того, вузы Татарстана входят в число предпочтительных учебных заведений для туркменских студентов, выезжающих за рубеж для получения образования.
11 октября, 00:13Межгосударственные отношения России и Туркмении