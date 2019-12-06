В Балаково мужчине оторвало кисть при взрыве неизвестного предмета

САРАТОВ, 6 дек - РИА Новости. Мужчина в городе Балаково Саратовской области госпитализирован в пятницу после взрыва в его руках неизвестного предмета, который он пытался разобрать, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Мужчина принес домой неизвестный предмет, начал его разбирать, он взорвался у него в руках на балконе. Пострадавшему оторвало кисть, он госпитализирован. Больше никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В областном главке МЧС РИА Новости подтвердили факт инцидента, уточнив, что на месте происшествия не произошло пожара, не было каких-либо разрушений.
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