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В Балаково мужчине оторвало кисть при взрыве неизвестного предмета
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РИА Новости

В Балаково мужчине оторвало кисть при взрыве неизвестного предмета

21:00 06.12.2019
1953
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 6 дек - РИА Новости. Мужчина в городе Балаково Саратовской области госпитализирован в пятницу после взрыва в его руках неизвестного предмета, который он пытался разобрать, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Мужчина принес домой неизвестный предмет, начал его разбирать, он взорвался у него в руках на балконе. Пострадавшему оторвало кисть, он госпитализирован. Больше никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В областном главке МЧС РИА Новости подтвердили факт инцидента, уточнив, что на месте происшествия не произошло пожара, не было каких-либо разрушений.
Скорая помощь
15 декабря 2018, 13:22
В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки
013809
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МЧС РФСаратовская областьБалаковоПроисшествия
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