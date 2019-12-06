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США не исключили санкций против руководства Ирака
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РИА Новости

США не исключили санкций против руководства Ирака

20:53 06.12.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА новости. США не исключают введения санкций против руководств Ирака в связи с нарушениями прав человека на фоне идущих в стране протестов, заявил на брифинге в пятницу помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.
"Сегодня США ввели санкции против трех иракцев, причастных к жестокому подавлению мирных протестов в Ираке", - заявил на брифинге представитель госдепартамента. По утверждению США, включенные в санкционный список руководители боевых формирований связаны с Ираном. Минфин также ввел санкции в отношении иракского бизнесмена Хамиса аль-Ханджара "за участие в коррупции в ущерб народу Ирака".
"Мы продолжим вводить санкции Независимо от того, находитесь вы в правительстве или нет, мы будем вводить против вас санкции, если вы нарушаете права человека и отвечаете насилием на протесты", - сказал Шенкер на брифинге в связи с введением санкций.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 350 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.
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