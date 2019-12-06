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В Сербии приняли резолюцию в поддержку "выбора народа Крыма"
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РИА Новости

В Сербии приняли резолюцию в поддержку "выбора народа Крыма"

20:51 06.12.2019 (обновлено: 20:57 06.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБелград
Белград
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Резолюцию о необходимости диалога с Россией в Европе приняли участники международной конференции в Белграде, посвященной признанию в мире итогов референдума о возвращении Крыма в РФ.
Крымская делегация во главе с зампредседателя совета министров Крыма, постпредом президента РФ Георгием Мурадовым прибыла в Белград в среду. В ее состав вошли представители крымского парламента и правительства, сенатор и депутат Госдумы от Крыма, а также представители национальных общин полуострова.
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В пятницу в Российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде" состоялась конференция "Белградский диалог: за конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма". В форуме приняли участие представители десятка европейских стран.
По итогам работы конференции принята резолюция в поддержку "свободного демократического выбора, сделанного народом Крыма". Как сообщил РИА Новости заместитель постпреда Крыма при президенте РФ Михаил Соломенцев, по итогам работы форума будет создан еще ряд документов.
Участники конференции в пятницу призвали принять "неотложные меры по восстановлению отношений с Россией".
"Призываем все европейские страны начать конструктивный диалог в интересах восстановления мира и спокойствия в Европе и провести в этих целях новую Общеевропейскую конференцию по безопасности и сотрудничеству на континенте", - говорится в резолюции.
В рамках двухдневнего визита крымчан прошел ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами Сербии. Участником конференции стал глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель, который призвал официальный Белград "признать Крым частью России и начать интеграцию в ОДКБ и государственный союз России и Белоруссии".
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Воислав ШешельГеоргий МурадовГосдума РФСербияЕвропаКрымРоссияВ мире
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