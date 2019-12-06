Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы по делу о применении насилия к гвардейцу приговорил двух участников несанкционированной акции 27 июля к реальным срокам, третий обвиняемый получил условный срок, передает корреспондент РИА Новости.

"Назначить наказание (Егору. — Прим. ред.) Лесных — три года колонии общего режима, (Александру. — Прим. ред.) Мыльникову — два года условно, испытательный срок три года, (Максиму. — Прим. ред.) Мартинцову — два года и шесть месяцев колонии общего режима", — огласила свое решение судья.

Гособвинитель просил для Лесных четыре года колонии, для Мартинцова — три с половиной года, для Мыльникова — три года.

Каждый из подсудимых утверждал, что оказался на митинге случайно. По словам Мартинцова, он поехал купить подарки родным, Мыльников настаивал, что собирался зайти в книжный магазин на Тверской, а Лесных заявил, что просто гулял.

По данным следствия, трое молодых людей, "действуя умышленно и группой лиц", повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили. Кроме того, Лесных позже пнул другого силовика в спину.

Как сообщали в СК России, в обоих случаях обошлось без причинения вреда здоровью.

В ходе следствия Мыльников находился под домашним арестом, двое других фигурантов — в СИЗО.

Поддержать подсудимых пришел Егор Жуков , которого утром Кунцевский суд Москвы по обвинению в призывах к экстремизму приговорил к трем годам условно.