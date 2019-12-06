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Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки
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РИА Новости

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

20:35 06.12.2019 (обновлено: 21:04 06.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесогласованная акция в Москве 27 июля
Несогласованная акция в Москве 27 июля
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Несогласованная акция в Москве 27 июля. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы по делу о применении насилия к гвардейцу приговорил двух участников несанкционированной акции 27 июля к реальным срокам, третий обвиняемый получил условный срок, передает корреспондент РИА Новости.

"Назначить наказание (Егору. — Прим. ред.) Лесных — три года колонии общего режима, (Александру. — Прим. ред.) Мыльникову — два года условно, испытательный срок три года, (Максиму. — Прим. ред.) Мартинцову — два года и шесть месяцев колонии общего режима", — огласила свое решение судья.

Гособвинитель просил для Лесных четыре года колонии, для Мартинцова — три с половиной года, для Мыльникова — три года.
Каждый из подсудимых утверждал, что оказался на митинге случайно. По словам Мартинцова, он поехал купить подарки родным, Мыльников настаивал, что собирался зайти в книжный магазин на Тверской, а Лесных заявил, что просто гулял.
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По данным следствия, трое молодых людей, "действуя умышленно и группой лиц", повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили. Кроме того, Лесных позже пнул другого силовика в спину.
Как сообщали в СК России, в обоих случаях обошлось без причинения вреда здоровью.
В ходе следствия Мыльников находился под домашним арестом, двое других фигурантов — в СИЗО.
Поддержать подсудимых пришел Егор Жуков, которого утром Кунцевский суд Москвы по обвинению в призывах к экстремизму приговорил к трем годам условно.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Дело Егора ЖуковаЕгор ЖуковРосгвардияСледственный комитет РФМосковская городская думаМещанский суд г. МосквыМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
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6 декабря, 20:52
226909
77211059
Жуковоу надо не 3 условно а 10 реально. Это иностранный агент прошедший подготовку за рубежом. Призывы к насильственной смена власти и дестабилизации жизни города заслуживают реального срока.
6 декабря, 21:01
Аркадий Харитонов
75200261
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