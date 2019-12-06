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Студенты сгоревшего колледжа в Одессе возобновят обучение 9 декабря
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РИА Новости

Студенты сгоревшего колледжа в Одессе возобновят обучение 9 декабря

20:30 06.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Студенты одесского колледжа, где произошел пожар, возобновят обучение 9 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования и науки Украины.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. По состоянию на пятницу открытого огня не наблюдается, продолжается тушение отдельных очагов тления конструкций здания. Сообщалось о четырех погибших, 32 пострадавших и 11 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
"Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который пострадал от пожара, возобновят обучение уже в понедельник, 9 декабря 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы министерства на странице в Facebook.
По данным ведомства, образовательный процесс будет проходить в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета и во втором корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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