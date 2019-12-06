Студенты сгоревшего колледжа в Одессе возобновят обучение 9 декабря

В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. По состоянию на пятницу открытого огня не наблюдается, продолжается тушение отдельных очагов тления конструкций здания. Сообщалось о четырех погибших, 32 пострадавших и 11 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.