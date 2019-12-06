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В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
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РИА Новости

В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

20:30 06.12.2019 (обновлено: 21:00 06.12.2019)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Ананских объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стремлением удержать стоимость топлива в определенных пределах.
Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.
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"Они как некий живой организм исходят из запасов нефти в мире. Если страны ОПЕК+ понимают, что запасы увеличиваются, они договариваются о большей выработке. Так же происходит, если запасы уменьшаются", — цитирует депутата RT.

Соглашение ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и некоторых стран, не входящих в состав организации (ОПЕК+), о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось с изменением условий. До сегодняшнего дня договор предусматривал сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Россия в рамках сделки обязалась сократить добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей.
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