Педерсен заявил об усилении конфликта в Сирии в 2019 году

"Что мы видели за последний год - это то, что конфликт не стихает, а на самом деле нарастает на многих уровнях. Мы отчетливо наблюдали это на северо-востоке Сирии. Думаю, не нужно напоминать, как развивалась ситуация там. Мы ежедневно видели в Идлибе", - сказал Педерсен на конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.

Он подчеркнул, что группировка "Джабхат ан-Нусра"* укрепилась в Идлибе. По словам Педерсена, сейчас нет даже стратегии, как с этим бороться.

"Возможно, ИГ* было побеждено территориально, однако окончательно как организацию их одолеть не удалось", - сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.