РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T20:16+0300
https://ria.ru/20191206/1562078809.html
Педерсен заявил об усилении конфликта в Сирии в 2019 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/155308/68/1553086849_0:45:1124:677_1036x0_80_0_0_4c3a5e59d9065207221f71d18cb1afe9.jpg
РИА Новости

Педерсен заявил об усилении конфликта в Сирии в 2019 году

20:15 06.12.2019 (обновлено: 20:16 06.12.2019)
699
© Sputnik / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. За последний год конфликт в Сирии разросся на многих уровнях, об этом можно судить по ситуации в Идлибе, заявил спецпосланник ООН по САР Гейр Педерсен.
"Что мы видели за последний год - это то, что конфликт не стихает, а на самом деле нарастает на многих уровнях. Мы отчетливо наблюдали это на северо-востоке Сирии. Думаю, не нужно напоминать, как развивалась ситуация там. Мы ежедневно видели в Идлибе", - сказал Педерсен на конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 18:50Война в Сирии
Лавров призвал не спешить с оценкой конституционного комитета Сирии
Он подчеркнул, что группировка "Джабхат ан-Нусра"* укрепилась в Идлибе. По словам Педерсена, сейчас нет даже стратегии, как с этим бороться.
"Возможно, ИГ* было побеждено территориально, однако окончательно как организацию их одолеть не удалось", - сказал он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенные в России террористические группировки
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
120159
Обсудить 1
Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииСирияООНВ мире
Рекомендуем
Дамаск
Сирийская оппозиция оценила идею переноса Конституционного комитета
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД обвинил США в деструктивных действиях по СВПД
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием организации стран-экспортеров нефти в Вене
Новак раскрыл подробности переговоров России и Украины по газу
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
Украина поставила России условия по газовому спору
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США не исключили санкций против руководства Ирака
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен призвал Россию и Иран сотрудничать с ЕС и США по Сирии
Техника разминирования в провинции Идлиб
Лавров отметил прогресс в борьбе с террористами в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у резиденции на Даунинг-стрит во время саммита НАТО в Лондоне
Эрдоган объяснил, почему одобрил план НАТО по защите Польши и Балтии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал не спешить с оценкой конституционного комитета Сирии
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил планы Педерсена по конституционному комитету Сирии
Украинский военный
В ЛНР заявили об обострении ситуации в Донбассе
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал новые антироссийские санкции США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния