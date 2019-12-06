Фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне" выпустили из СИЗО

КЕМЕРОВО, 6 дек - РИА Новости. Обвиняемого по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина выпустили из СИЗО, сообщает корреспондент РИА Новости.

Андрей Бурсин обвиняется в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). По версии следствия, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", из-за чего погибли люди.