Фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне" выпустили из СИЗО

КЕМЕРОВО, 6 дек - РИА Новости. Обвиняемого по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина выпустили из СИЗО, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Заводский суд Кемерово 17 октября изменил меру пресечения Сергею Генину, Игорю Полозиненко, Александру Никитину и Андрею Бурсину, изменив ее на более мягкую – в виде запрета определенных действий, так как по закону продление срока содержания под стражей после первых шести месяцев на время суда по ст. 255 УПК РФ допускается только по тяжким и особо тяжким статьям, под которые не подпадают действия этих фигурантов. В ночь на 26 октября по решению суда из СИЗО вышли начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы Александр Никитин.
Андрей Бурсин обвиняется в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). По версии следствия, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", из-за чего погибли люди.
Также в рамках дела обвиняются гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, охранник частного охранного предприятия Сергей Антюшин. Их содержание под стражей продлено до 26 января 2020 года.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, в большинстве из них – дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
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