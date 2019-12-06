В Турции считают, что НАТО оставила страну одну в борьбе с террором

"В конце концов никакого соглашения (по поддержке борьбы Турции с силами самообороны сирийских курдов) достигнуто не было. Мы остались одни в борьбе с терроризмом. Некоторые круги пытаются трактовать шаги, которые мы предприняли для нашей национальной безопасности, как игнорирование НАТО. Конечно, эти утверждения не соответствуют фактам", - цитирует Акара агентство Anadolu.