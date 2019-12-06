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Туризм
2019-12-06T21:21+0300
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СМИ: в Афинах причиной пожара в отеле стал поджог
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РИА Новости

СМИ: в Афинах причиной пожара в отеле стал поджог

20:36 06.12.2019 (обновлено: 21:21 06.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 6 дек — РИА Новости. По данным предварительного расследования, пожар в одной из гостиниц столицы Греции произошел из-за поджога, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Информация о пожаре в четырехзвездочной гостинице на проспекте Сингру поступила в четверг около 12.00 (13.00 мск). На место происшествия направили 12 машин и 35 пожарных.
Пострадали три человека — две женщины и один мужчина. Густой едкий дым вызвал у них серьезные проблемы с дыханием. У мужчины также зафиксирован перелом ноги.
Расследованием причин возгорания в отеле занимаются сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере безопасности в Аттике. Они считают, что была попытка поджога, и в настоящее время выясняют мотивы преступников, пишет агентство.
Обнаружили три очага возгорания, в каждом — пустые пластиковые канистры. Еще две не открытые канистры с горючей жидкостью нашли в коридоре второго этажа отеля.
На втором этаже гостиницы, согласно информации полицейских источников, была предпринята попытка поджога еще в двух комнатах.
Примечательно, что во время пожара у входа находились судебные приставы. Они пришли опечатывать гостиницу, поскольку между собственником здания и владельцами бизнеса возник спор.
Следователи затребовали запись камер видеонаблюдения, которые могли бы помочь предварительному расследованию.
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