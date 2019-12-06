Москва в 2019 году планирует принять рекордное число туристов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Число туристов, посетивших Москву в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 миллионов человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что с учетом тех, кто приезжает в Москву на 24 часа, на краткосрочных экскурсий, город посетили около 40 миллионов путешественников.

"Туристический бизнес стал серьезной отраслью Москвы, он занимает в экономике столицы около триллиона рублей", — добавил Собянин.

В концерном зале "Зарядье" в пятницу проходит предновогодний прием в честь аккредитованного в столице дипломатического корпуса. Мэр Москвы, рассказывая об итогах года, вспомнил про успехи в туристической области и недавнее получение премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город".