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Туризм
2019-12-06T20:06+0300
https://ria.ru/20191206/1562078179.html
Москва в 2019 году планирует принять рекордное число туристов
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РИА Новости

Москва в 2019 году планирует принять рекордное число туристов

20:06 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Число туристов, посетивших Москву в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 миллионов человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что с учетом тех, кто приезжает в Москву на 24 часа, на краткосрочных экскурсий, город посетили около 40 миллионов путешественников.
"Туристический бизнес стал серьезной отраслью Москвы, он занимает в экономике столицы около триллиона рублей", — добавил Собянин.
В концерном зале "Зарядье" в пятницу проходит предновогодний прием в честь аккредитованного в столице дипломатического корпуса. Мэр Москвы, рассказывая об итогах года, вспомнил про успехи в туристической области и недавнее получение премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город".
"Москва признана лучшим городом для туризма-2019. Это такой комплексный показатель, который говорит о росте привлекательности Москвы, о благоустройстве, гостиничном хозяйстве, общественном питании, ресторанном бизнесе, всех сферах, и в том числе безопасности города", — сказал Собянин.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСергей СобянинМосква
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