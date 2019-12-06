В Саратове мать с двумя детьми отравилась угарным газом

САРАТОВ, 6 дек - РИА Новости. Жительница Саратова с двумя маленькими детьми госпитализирована в пятницу с отравлением угарным газом, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Инцидент произошел в квартире пятиэтажного жилого дома во 2-м Кавказском тупике.
"По предварительным данным, двое детей (возрастом - ред.) два года и два месяца и их мать госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что при осмотре обнаружено, что дымоход в квартире завалило кирпичом.