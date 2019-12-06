В ЛНР заявили об обострении ситуации в Донбассе

"В связи с бурным празднованием украинскими непрофессионалами дня ВСУ ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР обострилась", - заявил Осадчий журналистам.

По его словам, в 16.50 (совпадает с мск) с позиций украинских силовиков подвергся обстрелу из миномета калибром 82 миллиметра и БМП-1 район населенного пункта Логвиново. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.