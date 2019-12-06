В ЛНР заявили об обострении ситуации в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил об обострении ситуации у линии соприкосновения в Донбассе в связи с "бурным празднованием" украинскими силовиками дня вооруженных сил Украины.
День вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.
"В связи с бурным празднованием украинскими непрофессионалами дня ВСУ ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР обострилась", - заявил Осадчий журналистам.
По его словам, в 16.50 (совпадает с мск) с позиций украинских силовиков подвергся обстрелу из миномета калибром 82 миллиметра и БМП-1 район населенного пункта Логвиново. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
"Мы призывам международных наблюдателей СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ зафиксировать факт обстрела и оказать влияние на вооруженные формирования Украины с целью принуждения их к соблюдению устойчивого режима прекращения огня", - добавил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.