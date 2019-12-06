Мировую и советскую классику покажут в киноцентре "Октябрь"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Советскую и мировую классику покажут на большом экране в рамках новой программы проекта КАРО.Арт "Шедевры мирового кинематографа", сообщает пресс-служба проекта.
"С 9 декабря в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта КАРО.Арт будет запущена новая программа под названием "Шедевры мирового кинематографа". Ее цель — сделать классику доступной для каждого. Репертуар программы поможет школьникам и студентам в изучении культуры и истории кино, а другим зрителям подарит приятную ностальгию и удовольствие от просмотра. Список фильмов состоит из культовых картин именитых режиссеров, признанных как критиками, так и зрителями", — говорится в сообщении.
Основу программы составят советские и зарубежные фильмы разных лет. Зрителям покажут последнюю картину Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный", музыкальную комедию "Карнавальная ночь" Эльдара Рязанова. Также в список вошел первый советский фильм-обладатель "Золотого медведя" — драма "Восхождение" Ларисы Шепитько, фантасмагория "Город Зеро" Карена Шахназарова, экранизация пьесы Чехова "Дядя Ваня" Андрея Кончаловского.
© SNC (1969)Кадр из фильма "Бассейн".
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Кадр из фильма "Бассейн".
© SNC (1969)
© Maran Film (1970)Кадр из фильма "Конформист"
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Кадр из фильма "Конформист"
© Maran Film (1970)
© arte France Cinéma (2011)Кадр из фильма "Меланхолия".
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Кадр из фильма "Меланхолия".
© arte France Cinéma (2011)
1 из 3
Кадр из фильма "Бассейн".
© SNC (1969)
2 из 3
Кадр из фильма "Конформист"
© Maran Film (1970)
3 из 3
Кадр из фильма "Меланхолия".
© arte France Cinéma (2011)
"Зарубежная классика будет представлена драмой "Семейный портрет в интерьере" режиссера Лукино Висконти, скандальной и новаторской драмой "Конформист" Бернардо Бертолуччи, итало-французской мелодрамой "Бассейн" Жака Дере с Аленом Делоном и Джейн Биркин в главных ролях", — отметили в пресс-службе.
Современное знаковое кино представлено "Меланхолией" Ларса фон Триера, "Сломанными цветами" Джима Джармуша, "Твин Пикс: Огонь иди за мной" Дэвида Линча.