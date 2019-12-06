Мировую и советскую классику покажут в киноцентре "Октябрь"

"С 9 декабря в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта КАРО.Арт будет запущена новая программа под названием "Шедевры мирового кинематографа". Ее цель — сделать классику доступной для каждого. Репертуар программы поможет школьникам и студентам в изучении культуры и истории кино, а другим зрителям подарит приятную ностальгию и удовольствие от просмотра. Список фильмов состоит из культовых картин именитых режиссеров, признанных как критиками, так и зрителями", — говорится в сообщении.