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Лавров заявил, что Зеленский проявил волю к достижению мира в Донбассе
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РИА Новости

Лавров заявил, что Зеленский проявил волю к достижению мира в Донбассе

19:29 06.12.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проявил волю к тому, чтобы добиваться мира в Донбассе, несмотря на препоны радикалов и ультранационалистов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас, когда президент Зеленский действительно проявил волю к тому, чтобы добиваться мира, несмотря на все те препоны, которые перед ним возникают периодически, прежде всего со стороны ультрарадикалов и неонацистов, наши коллеги приветствуют прогресс, который был достигнут в выполнении предыдущих решений "нормандского формата", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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