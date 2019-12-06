Лавров заявил, что Зеленский проявил волю к достижению мира в Донбассе

"Сейчас, когда президент Зеленский действительно проявил волю к тому, чтобы добиваться мира, несмотря на все те препоны, которые перед ним возникают периодически, прежде всего со стороны ультрарадикалов и неонацистов, наши коллеги приветствуют прогресс, который был достигнут в выполнении предыдущих решений "нормандского формата", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".