Лавров заявил, что Зеленский проявил волю к достижению мира в Донбассе

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проявил волю к тому, чтобы добиваться мира в Донбассе, несмотря на препоны радикалов и ультранационалистов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас, когда президент Зеленский действительно проявил волю к тому, чтобы добиваться мира, несмотря на все те препоны, которые перед ним возникают периодически, прежде всего со стороны ультрарадикалов и неонацистов, наши коллеги приветствуют прогресс, который был достигнут в выполнении предыдущих решений "нормандского формата", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.