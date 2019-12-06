МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Мосгордуме поддержали идею создания памятника бездомной кошке в Москве, заявил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

"Председатель Мосгордумы Алексей Валерьевич Шапошников уже поддержал эту историю, а вчера я разговаривал с комиссией по монументальному искусству, где процедурно будут проходить вот эти моменты согласования с Воскресенским Игорем Николаевичем (главой комиссии — ред.)", — сказал Козлов в рамках заседания круглого стола "Безнадзорные и домашние животные в условиях мегаполиса".

Кроме того, волонтер Юлия Горбачева на мероприятии отметила, что у нее с единомышленниками уже есть краудфандинговая платформа, позволяющая собрать часть средств на создание и установку памятника.