Новак раскрыл подробности переговоров России и Украины по газу

ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Переговоры РФ с Украиной по газу идут интенсивно и в настоящий момент продолжаются на уровне компаний, Россия настроена на решение спорных вопросов, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Сегодня эти переговоры продолжаются на корпоративном уровне, очень интенсивные. Даже в настоящий момент они продолжаются. Мы, конечно, настроены на то, чтобы найти все необходимые решения тех вопросов, которые есть", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы считаем, что в первую очередь должны быть урегулированы судебные разбирательства. Это ключевой вопрос на повестке дня. Также должны быть созданы такие условия для транзита газа, которые конкурентоспособны по отношению к другим. В этом случае, конечно, транзит будет сохранен и у нас будут возможности, в том числе, использовать газотранспортную систему Украины", - добавил он.
Также Новак уточнил журналистам, что в переговорах принимают участие "Газпром", "Нафтогаз" и оператор ГТС Украины.