Новак раскрыл подробности переговоров России и Украины по газу

"Мы считаем, что в первую очередь должны быть урегулированы судебные разбирательства. Это ключевой вопрос на повестке дня. Также должны быть созданы такие условия для транзита газа, которые конкурентоспособны по отношению к другим. В этом случае, конечно, транзит будет сохранен и у нас будут возможности, в том числе, использовать газотранспортную систему Украины", - добавил он.