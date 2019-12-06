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Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
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РИА Новости

Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"

19:08 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Россия ожидает от предстоящего саммита в "нормандском формате" дополнительных договоренностей, которые помогут прекратить конфликт на востоке Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что мы будем ожидать от "нормандского формата"? Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надежно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях - так называемый закон об особом статусе - и которые позволят этот конфликт прекратить", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже.
Никита Потураев
Вчера, 01:03
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