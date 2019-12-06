Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"

"Что мы будем ожидать от "нормандского формата"? Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надежно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях - так называемый закон об особом статусе - и которые позволят этот конфликт прекратить", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".