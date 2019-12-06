Сочи на несколько дней вновь стал волонтерской столицей России

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Ежегодный Международный форум добровольцев прошел в начале декабря в столице волонтерского движения – городе Сочи. Мероприятие, приуроченное к национальному и Международному дню волонтера, собрало более 6 тысяч участников. Чем запомнился форум в этом году – смотрите в нашем видео.