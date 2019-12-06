2019-12-06T20:46+0300
2019-12-06T20:46+0300
https://ria.ru/20191206/1562075652.html
Сочи на несколько дней вновь стал волонтерской столицей России
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РИА Новости
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РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Сочи на несколько дней вновь стал волонтерской столицей России
Ежегодный Международный форум добровольцев прошел в начале декабря в столице волонтерского движения – городе Сочи. Мероприятие, приуроченное к национальному и Международному дню волонтера, собрало более 6 тысяч участников. Чем запомнился форум в этом году – смотрите в нашем видео.
2019-12-06T20:46+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=60739278&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/156207/94/1562079416_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_286f8151ee06368adaad587e748925ca.jpg
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Сочи на несколько дней вновь стал волонтерской столицей России
Ежегодный Международный форум добровольцев прошел в начале декабря в столице волонтерского движения – городе Сочи. Мероприятие, приуроченное к национальному и Международному дню волонтера, собрало более 6 тысяч участников. Чем запомнился форум в этом году – смотрите в нашем видео.