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Школа волонтера
2019-12-06T20:46+0300
https://ria.ru/20191206/1562075652.html
Сочи на несколько дней вновь стал волонтерской столицей России
https://cdn21.img.ria.ru/images/156207/94/1562079416_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_123bf823d978c91213aaf6ac95ae0f97.jpg
РИА Новости
Сочи на несколько дней вновь стал волонтерской столицей России
Ежегодный Международный форум добровольцев прошел в начале декабря в столице волонтерского движения – городе Сочи. Мероприятие, приуроченное к национальному и Международному дню волонтера, собрало более 6 тысяч участников. Чем запомнился форум в этом году – смотрите в нашем видео.
2019-12-06T20:46+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=60739278&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/156207/94/1562079416_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_286f8151ee06368adaad587e748925ca.jpg
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PT2M10S

Сочи на несколько дней вновь стал волонтерской столицей России

20:46 06.12.2019
56
Ежегодный Международный форум добровольцев прошел в начале декабря в столице волонтерского движения – городе Сочи. Мероприятие, приуроченное к национальному и Международному дню волонтера, собрало более 6 тысяч участников. Чем запомнился форум в этом году – смотрите в нашем видео.
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Школа волонтераСочиВолонтерство в РоссииВолонтеры
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