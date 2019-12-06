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Путин обсудил с немецким бизнесом ситуацию с "Северным потоком — 2"
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РИА Новости

Путин обсудил с немецким бизнесом ситуацию с "Северным потоком — 2"

19:01 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Вопрос санкций против "Северного потока — 2" обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями немецкого бизнеса, сообщил журналистам по итогам встречи глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Безусловно обсуждалось то, что использование санкционных методов конкурентной экономической борьбы - это крайне негативно, это очень неправильный прецедент. Соответственно, европейский бизнес очень волнует использование санкций и прецеденты, когда санкции могут вводиться уже вот в данном случае", - сказал он.
Дмитриев также добавил, что санкции против газопровода могут стать прецедентом введения ограничений для любого экономически обоснованного и одобренного Европой проекта.
"Это уже не просто вопрос этого конкретного проекта, но это вопрос создания прецедента для такого рода санкций, фактически могут вводиться против других экономически оправданных, одобренных Европой проектов", - отметил он.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
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Сенат США намерен вскоре принять законопроект по "европейской энергобезопасности", нацеленный на борьбу с "российским влиянием", заявил в среду сенатор-демократ Крис Мерфи. Под энергетической безопасностью европейских стран СШA традиционно понимают отказ от российских энергоресурсов. Вашингтон ранее грозил санкциями участникам проекта "Северный поток-2", который призван доставлять российский газ в Европу. Президент США Дональд Трамп перед встречей на полях саммита НАТО в Лондоне с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что надеется, что Германия сама решит "эту проблему", и добавил, что не определился с возможными санкциями.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
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Северный поток — 2Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
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