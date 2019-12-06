Путин обсудил с немецким бизнесом ситуацию с "Северным потоком — 2"

"Безусловно обсуждалось то, что использование санкционных методов конкурентной экономической борьбы - это крайне негативно, это очень неправильный прецедент. Соответственно, европейский бизнес очень волнует использование санкций и прецеденты, когда санкции могут вводиться уже вот в данном случае", - сказал он.

Дмитриев также добавил, что санкции против газопровода могут стать прецедентом введения ограничений для любого экономически обоснованного и одобренного Европой проекта.

"Это уже не просто вопрос этого конкретного проекта, но это вопрос создания прецедента для такого рода санкций, фактически могут вводиться против других экономически оправданных, одобренных Европой проектов", - отметил он.

Сенат США намерен вскоре принять законопроект по "европейской энергобезопасности", нацеленный на борьбу с "российским влиянием", заявил в среду сенатор-демократ Крис Мерфи. Под энергетической безопасностью европейских стран СШA традиционно понимают отказ от российских энергоресурсов. Вашингтон ранее грозил санкциями участникам проекта "Северный поток-2", который призван доставлять российский газ в Европу. Президент США Дональд Трамп перед встречей на полях саммита НАТО в Лондоне с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что надеется, что Германия сама решит "эту проблему", и добавил, что не определился с возможными санкциями.