Лавров прокомментировал данные о "российских наемниках" в Ливии

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД России Глава МИД России Сергей Лавров назвал слухами информацию о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии

"Что касается слухов, которые распространяют наши американские коллеги, то почему-то когда по всему миру, где угодно, если мы говорим о Средиземноморье, возьмите ту же Сирию, сколько там военнослужащих официальных, служащих армий стран НАТО, которые никто не приглашал, о них никто вопросов не задает, они как бы там по факту присутствуют и имеют на это право. Но как только где-то что-то происходит, обязательно какой-нибудь Bellingcat или прочие неправительственные структуры будут подбрасывать материал о том, что Россия опять где-то что-то делает не так", - сказал министр в ходе выступления на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

Он подчеркнул, что Россия является одной из немногих стран, которые поддерживают отношения со всеми без исключения ливийскими игроками, "и с Сарраджем, и с Салехом, и с Хафтаром, с Гвейлом, с другими персонажами политического ландшафта этой страны, которую разрушили, по сути дела".

"Ну нас уже видели и в Чили, как вы знаете. Там тоже мы занимаемся беспорядками и участием во внутриполитической борьбе. Поэтому, мне кажется, надо просто быть честными. Нет никакого секрета, здесь все люди грамотные. Все знают, кто фактически поддерживает воюющие стороны в Ливии. Давайте не будем об этом забывать. Сейчас лучше не гоняться за сенсациями, а лучше заниматься делом, для этого важно вернуться к договоренностям в Абу-Даби и выполнить их", - добавил он.