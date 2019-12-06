Лавров призвал не спешить с оценкой конституционного комитета Сирии

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал не давать поспешных оценок работе конституционного комитета Сирии, процесс его работы только начался.
"Насколько сейчас, после всего двух сессий конституционного комитета можно судить о том, успешно он развивается, или он медленно слишком выстраивается, я не буду делать каких-то сейчас оценок. Процесс только-только начался", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
В конце октября в Женеве под эгидой ООН прошло первое заседание конституционного комитета Сирии. Комитет начал работу в расширенном составе, после чего она продолжилась в составе малой группы. Очередной раунд заседаний проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы не состоялись из-за разногласий между делегациями.