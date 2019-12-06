Лавров призвал не спешить с оценкой конституционного комитета Сирии

"Насколько сейчас, после всего двух сессий конституционного комитета можно судить о том, успешно он развивается, или он медленно слишком выстраивается, я не буду делать каких-то сейчас оценок. Процесс только-только начался", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".