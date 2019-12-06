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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T18:50+0300
https://ria.ru/20191206/1562075100.html
Лавров призвал не спешить с оценкой конституционного комитета Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156200/42/1562004277_0:170:3066:1894_1036x0_80_0_0_b18fe320f302232764c80adc82c2918e.jpg
РИА Новости

Лавров призвал не спешить с оценкой конституционного комитета Сирии

18:50 06.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал не давать поспешных оценок работе конституционного комитета Сирии, процесс его работы только начался.
"Насколько сейчас, после всего двух сессий конституционного комитета можно судить о том, успешно он развивается, или он медленно слишком выстраивается, я не буду делать каких-то сейчас оценок. Процесс только-только начался", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 17:42Война в Сирии
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В конце октября в Женеве под эгидой ООН прошло первое заседание конституционного комитета Сирии. Комитет начал работу в расширенном составе, после чего она продолжилась в составе малой группы. Очередной раунд заседаний проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы не состоялись из-за разногласий между делегациями.
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Война в СирииСергей ЛавровМИД РФСирияООНВ мире
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