Дагестан вышел в число лидеров в СКФО по использованию карт "Мир"

МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Дагестан является одним из лидеров в СКФО по количеству выпущенных карт "Мир": при населении более 3 миллионов человек в Дагестане выпущено свыше 650 тысяч карт национальной платежной системы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Такие цифры были озвучены на встрече премьера Дагестана Артёма Здунова с гендиректором АО "Национальная система платежных карт Владимиром Комлевым, посвященной развитию в республике безналичных платежей и социальных нефинансовых сервисов на базе национального платежного инструмента.

Вместе с тем, отмечалось на встрече, население Дагестана пока больше пользуется наличными платежами и у региона имеется хороший потенциал для развития в этом направлении. Премьер-министр выразил уверенность, что ситуацию можно изменить, если населению будет предложено больше услуг, а также альтернатива использованию карт, в том числе мобильные системы.

В пресс-службе напомнили, что одним из приоритетных проектов республики является "Безналичный Дагестан", который стартовал в прошлом году и направлен на снижение наличного денежного оборота.