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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-06T18:44+0300
https://ria.ru/20191206/1562074848.html
Дагестан вышел в число лидеров в СКФО по использованию карт "Мир"
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РИА Новости

Дагестан вышел в число лидеров в СКФО по использованию карт "Мир"

18:44 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Дагестан является одним из лидеров в СКФО по количеству выпущенных карт "Мир": при населении более 3 миллионов человек в Дагестане выпущено свыше 650 тысяч карт национальной платежной системы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Такие цифры были озвучены на встрече премьера Дагестана Артёма Здунова с гендиректором АО "Национальная система платежных карт Владимиром Комлевым, посвященной развитию в республике безналичных платежей и социальных нефинансовых сервисов на базе национального платежного инструмента.
Вместе с тем, отмечалось на встрече, население Дагестана пока больше пользуется наличными платежами и у региона имеется хороший потенциал для развития в этом направлении. Премьер-министр выразил уверенность, что ситуацию можно изменить, если населению будет предложено больше услуг, а также альтернатива использованию карт, в том числе мобильные системы.
В пресс-службе напомнили, что одним из приоритетных проектов республики является "Безналичный Дагестан", который стартовал в прошлом году и направлен на снижение наличного денежного оборота.
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Как ранее отмечал глава Дагестана Владимир Васильев на встрече с представителями Сбербанка, положительная динамика в этом направлении важна для республики. "В прошлом году коммерческая деятельность, которая осуществлялась посредством безналичных банковских операций, увеличилась в два раза. Мы будем и дальше вести последовательную, целенаправленную политику, привлекая силовые структуры, фискальные, надзорные органы. Но для нас вдвойне дорого то, что "обеление" нашей экономики происходит такими "мягкими" банковскими инструментами", - привели в пресс-службе слова Васильева.
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Республика ДагестанДагестанЭкономика
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