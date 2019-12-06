В Сети появилась новая звезда – говорящий кот Гамбино

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В социальной сети набирает популярность видео, на котором рыжий кот по кличке Гамбино по-английски говорит: "Ну, привет!" (Well, hi!), В социальной сети набирает популярность видео, на котором рыжий кот по кличке Гамбино по-английски говорит: "Ну, привет!" (Well, hi!), сообщает Fox News.

В ролике Гамбино убегает от другого кота и прячется за холодильником. Когда его хозяин догоняет его с камерой, он издает звук, похожий на слова: "Well, hi!".

За пару дней видео набрало более одного миллиона просмотров. Несмотря на сильный "кошачий" акцент, пользователи поняли, что сказало животное. Многим показалось, что у него "южный акцент".

Житель из Южного Миссисипи написал под постом, что Гамбино действительно говорит с акцентом, похожим на его. А другой комментатор пошутил, что это "настоящее гостеприимство южного котенка".