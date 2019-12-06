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Туризм
2019-12-06T22:09+0300
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В Сети появилась новая звезда – говорящий кот Гамбино
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РИА Новости

В Сети появилась новая звезда – говорящий кот Гамбино

22:09 06.12.2019
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© Flickr / jenniferboyerБездомный кот
Бездомный кот
© Flickr / jenniferboyer
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В социальной сети набирает популярность видео, на котором рыжий кот по кличке Гамбино по-английски говорит: "Ну, привет!" (Well, hi!), сообщает Fox News.
В ролике Гамбино убегает от другого кота и прячется за холодильником. Когда его хозяин догоняет его с камерой, он издает звук, похожий на слова: "Well, hi!".
За пару дней видео набрало более одного миллиона просмотров. Несмотря на сильный "кошачий" акцент, пользователи поняли, что сказало животное. Многим показалось, что у него "южный акцент".
Житель из Южного Миссисипи написал под постом, что Гамбино действительно говорит с акцентом, похожим на его. А другой комментатор пошутил, что это "настоящее гостеприимство южного котенка".
Животное выросло на улице, нынешний владелец приютил его в 2014 году.
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