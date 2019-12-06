Бастрыкин поручил разобраться в истории семьи, воспитывающей 36 детей

Позже СУСК РФ по Кемеровской области сообщило, что в отношении сотрудницы отдела опеки и попечительства Яшкинского района, откуда переехала семья, было заведено уголовное дело из-за того, что она незаконно подписала несколько разрешений на расходование денег, принадлежащих приемным детям в упомянутой семье. Власти же региона охарактеризовали семью положительно.