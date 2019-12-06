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Бастрыкин поручил разобраться в истории семьи, воспитывающей 36 детей
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РИА Новости

Бастрыкин поручил разобраться в истории семьи, воспитывающей 36 детей

18:38 06.12.2019
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подмосковным и кемеровским следователям разобраться в истории с семьей, которая взяла на воспитание 36 детей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что в понедельник на Всероссийском форуме приемных семей замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина раскритиковала органы опеки и попечительства Кузбасса, позволившие матери и дочери, живущим вместе, взять на воспитание 36 детей. С ситуацией обещал разобраться уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.
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Позже СУСК РФ по Кемеровской области сообщило, что в отношении сотрудницы отдела опеки и попечительства Яшкинского района, откуда переехала семья, было заведено уголовное дело из-за того, что она незаконно подписала несколько разрешений на расходование денег, принадлежащих приемным детям в упомянутой семье. Власти же региона охарактеризовали семью положительно.
"Руководителям следственных управлений по Московской и Кемеровской областям поручено организовать взаимодействие следователей и изучить все доводы", - сообщила Петренко.
Кроме того, Бастрыкин поручил руководству подмосковного главка СК РФ проверить действия (бездействия) органов опеки и попечительства в Московской области.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинКемеровская областьПроисшествия
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