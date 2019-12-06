Меркель рассказала о "глубоком стыде" за преступления нацизма

БЕРЛИН, 6 дек – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая в пятницу с речью в мемориале "Аушвиц-Биркенау", расположенном на месте одноименного концентрационного лагеря смерти возле польского города Освенцим, что испытывает "глубокий стыд" за преступления нацизма.
Отрывки из выступления Меркель опубликованы на странице официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
"Стоять сегодня здесь и выступать перед вами в качестве канцлера Германии мне далеко не просто. Я испытываю глубокий стыд от варварских преступлений, которые совершили тут немцы, преступлений, которые переступили границы мыслимого. От ужаса от того, что было сделано с женщинами, мужчинами и детьми в этом месте, нужно умолкнуть. Потому что нет слов, которые могут соответствовать той скорби по многим людям, которые подверглись здесь мучениям, пыткам и были убиты. Но, как это ни сложно в этом месте, которое, как ни одно другое, напоминает о величайшем преступлении человечества, молчание не должно стать нашим единственным ответом", - сказала Меркель.
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По словам Меркель, мемориал "Аушвиц-Биркенау" "обязывает нас сохранять память". Она добавила, что в настоящее время в Германии, Европе и во всем мире "мы наблюдаем вызывающий озабоченность расизм, рост нетерпимости, волну преступлений на почве ненависти", а также "нападки на основные ценности либеральной демократии и опасный исторический ревизионизм на службе у групповой вражды".
"Мы все несем ответственность. И память является частью этой ответственности. Мы никогда не должны забывать. Не может быть подведения черты и никакого релятивизма", - заявила канцлер.
"Многие (бывшие узники – ред.) спрашивали себя, почему выжили они. Почему не младшая сестра? Почему не лучший друг? Почему не мать или муж? Многие долгое время не знали, как и где были убиты их ближайшие родственники. Эти раны никогда не заживают. Тем более я благодарю всех, у кого получается поговорить об этом, поделиться болью и памятью и добиться примирения. Я низко кланяюсь каждому из этих людей. Я кланяюсь жертвам Холокоста. Я кланяюсь их семьям. Спасибо за то, что мне позволено сегодня быть здесь", - добавила она.
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.