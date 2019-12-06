Меркель рассказала о "глубоком стыде" за преступления нацизма

БЕРЛИН, 6 дек – РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая в пятницу с речью в мемориале "Аушвиц-Биркенау" , расположенном на месте одноименного концентрационного лагеря смерти возле польского города Освенцим , что испытывает "глубокий стыд" за преступления нацизма.

Отрывки из выступления Меркель опубликованы на странице официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Стоять сегодня здесь и выступать перед вами в качестве канцлера Германии мне далеко не просто. Я испытываю глубокий стыд от варварских преступлений, которые совершили тут немцы, преступлений, которые переступили границы мыслимого. От ужаса от того, что было сделано с женщинами, мужчинами и детьми в этом месте, нужно умолкнуть. Потому что нет слов, которые могут соответствовать той скорби по многим людям, которые подверглись здесь мучениям, пыткам и были убиты. Но, как это ни сложно в этом месте, которое, как ни одно другое, напоминает о величайшем преступлении человечества, молчание не должно стать нашим единственным ответом", - сказала Меркель.

По словам Меркель, мемориал "Аушвиц-Биркенау" "обязывает нас сохранять память". Она добавила, что в настоящее время в Германии, Европе и во всем мире "мы наблюдаем вызывающий озабоченность расизм, рост нетерпимости, волну преступлений на почве ненависти", а также "нападки на основные ценности либеральной демократии и опасный исторический ревизионизм на службе у групповой вражды".

"Мы все несем ответственность. И память является частью этой ответственности. Мы никогда не должны забывать. Не может быть подведения черты и никакого релятивизма", - заявила канцлер.

"Многие (бывшие узники – ред.) спрашивали себя, почему выжили они. Почему не младшая сестра? Почему не лучший друг? Почему не мать или муж? Многие долгое время не знали, как и где были убиты их ближайшие родственники. Эти раны никогда не заживают. Тем более я благодарю всех, у кого получается поговорить об этом, поделиться болью и памятью и добиться примирения. Я низко кланяюсь каждому из этих людей. Я кланяюсь жертвам Холокоста. Я кланяюсь их семьям. Спасибо за то, что мне позволено сегодня быть здесь", - добавила она.