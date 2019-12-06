РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T18:39+0300
https://ria.ru/20191206/1562074589.html
Меркель рассказала о "глубоком стыде" за преступления нацизма
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112770/45/1127704548_0:279:2990:1960_1036x0_80_0_0_f5373d356889de63778ec5f3695c081d.jpg
РИА Новости

Меркель рассказала о "глубоком стыде" за преступления нацизма

18:38 06.12.2019 (обновлено: 18:39 06.12.2019)
628
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 дек – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая в пятницу с речью в мемориале "Аушвиц-Биркенау", расположенном на месте одноименного концентрационного лагеря смерти возле польского города Освенцим, что испытывает "глубокий стыд" за преступления нацизма.
Отрывки из выступления Меркель опубликованы на странице официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
"Стоять сегодня здесь и выступать перед вами в качестве канцлера Германии мне далеко не просто. Я испытываю глубокий стыд от варварских преступлений, которые совершили тут немцы, преступлений, которые переступили границы мыслимого. От ужаса от того, что было сделано с женщинами, мужчинами и детьми в этом месте, нужно умолкнуть. Потому что нет слов, которые могут соответствовать той скорби по многим людям, которые подверглись здесь мучениям, пыткам и были убиты. Но, как это ни сложно в этом месте, которое, как ни одно другое, напоминает о величайшем преступлении человечества, молчание не должно стать нашим единственным ответом", - сказала Меркель.
Здание МИД ФРГ в Берлине. Архивное фото
3 февраля 2018, 22:21
Глава МИД ФРГ подтвердил вину Германии в преступлениях нацизма
По словам Меркель, мемориал "Аушвиц-Биркенау" "обязывает нас сохранять память". Она добавила, что в настоящее время в Германии, Европе и во всем мире "мы наблюдаем вызывающий озабоченность расизм, рост нетерпимости, волну преступлений на почве ненависти", а также "нападки на основные ценности либеральной демократии и опасный исторический ревизионизм на службе у групповой вражды".
"Мы все несем ответственность. И память является частью этой ответственности. Мы никогда не должны забывать. Не может быть подведения черты и никакого релятивизма", - заявила канцлер.
"Многие (бывшие узники – ред.) спрашивали себя, почему выжили они. Почему не младшая сестра? Почему не лучший друг? Почему не мать или муж? Многие долгое время не знали, как и где были убиты их ближайшие родственники. Эти раны никогда не заживают. Тем более я благодарю всех, у кого получается поговорить об этом, поделиться болью и памятью и добиться примирения. Я низко кланяюсь каждому из этих людей. Я кланяюсь жертвам Холокоста. Я кланяюсь их семьям. Спасибо за то, что мне позволено сегодня быть здесь", - добавила она.
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
16 мая, 08:00Религия и мировоззрение
Освенцим вновь шокирует весь мир
800018
Обсудить 3
Аушвиц-Биркенау (концлагерь)ОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)Ангела МеркельГерманияВ мире
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием организации стран-экспортеров нефти в Вене
Новак раскрыл подробности переговоров России и Украины по газу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал данные о "российских наемниках" в Ливии
Елисейский дворец
Франция поддержала решение Германии о высылке российских дипломатов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Конституционный комитет мог бы работать уже год, заявил Лавров
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен призвал Россию и Иран сотрудничать с ЕС и США по Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский
Лавров заявил, что Зеленский проявил волю к достижению мира в Донбассе
Посетитель читает книгу на книжной ярмарке во Львове
Эксперты СЕ призвали Украину подготовить закон о языковых меньшинствах
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Путин обсудил с немецким бизнесом ситуацию с "Северным потоком — 2"
Акция у здания Верховной рады Украины в Киеве
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун
Евротройка и Китай не поддержали меры урегулирования споров по СВПД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия не стремится искать внутреннюю логику в решениях США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил текущую ситуацию в Ираке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния