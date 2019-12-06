Власти Мордовии помогут отремонтировать памятники к юбилею Победы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Правительство Мордовии поможет отремонтировать памятники героям Великой Отечественной войны в селах республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Региональное отделение Российского военно-исторического общества разработало план мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, среди которых реконструкция фрагмента Сурского оборонительного рубежа и выпуск документального фильма о нем, а также мероприятия, посвященные 45-летию Дома-музея Героя Советского Союза Михаила Девятаева в Торбееве.
"Под особым контролем должна быть работа по увековечиванию памяти наших земляков, благоустройству памятников, обелисков и воинских мемориалов. Всего в республике сейчас 588 памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Многие из них требуют ремонта. Безусловно, республика будет помогать сельским поселениям в этой работе. Я уже дал соответствующие поручения о включении необходимых на это средств в бюджет 2020 года", - заявил глава Мордовии Владимир Волков на заседании попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Он призвал руководителей предприятий Мордовии, бизнесменов и неравнодушных жителей республики оказать содействие и принять непосредственное участие в ремонте и восстановлении памятников и обелисков павшим воинам в своих родных селах. "Наш общий священный долг – увековечить память о великом подвиге народа, сохранить имена героев", - подчеркнул Волков.
Он напомнил, что одной из первых инициатив регионального отделения военно-исторического общества была установка в Саранске памятника героям Первой мировой войны. В 2016 году открыт памятник участникам Великой Отечественной войны в селе Старое Шайгово. "В планах - установка памятника Герою Советского Союза Михаилу Петровичу Девятаеву, который навсегда вошел в историю, еще при жизни стал человеком-легендой. Все эти проекты получали и будут получать поддержку со стороны руководства республики", - сказал глава Мордовии.