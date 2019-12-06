Власти Мордовии помогут отремонтировать памятники к юбилею Победы

"Под особым контролем должна быть работа по увековечиванию памяти наших земляков, благоустройству памятников, обелисков и воинских мемориалов. Всего в республике сейчас 588 памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Многие из них требуют ремонта. Безусловно, республика будет помогать сельским поселениям в этой работе. Я уже дал соответствующие поручения о включении необходимых на это средств в бюджет 2020 года", - заявил глава Мордовии Владимир Волков на заседании попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.