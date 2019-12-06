Михаил Перцев возглавит Пушкинский городской округ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Нового главу избрали в Пушкинском городском округе Московской области. Должность получил Михаил Перцев. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
В Пушкине состоялось заседание местного совета депутатов, на котором чиновники подвели итоги работы комиссии по отбору кандидатур на пост главы городского округа. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Михаила Перцева.
Михаил Перцев родился 24 марта 1961 года в Гомеле Белорусской ССР. Он получил дипломы Житомирского высшего училища радиоэлектроники ПВО и Московской государственной геологоразведочной академии имени Серго Орджоникидзе.
Перцев занимал пост советника главы Пушкинского района, заместителя руководителя администрации городского поселения Софрино, а также замглавы Пушкинского района.