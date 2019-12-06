РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-12-06T18:37+0300
https://ria.ru/20191206/1562074488.html
Михаил Перцев возглавит Пушкинский городской округ
https://cdn25.img.ria.ru/images/155256/40/1552564000_0:78:1500:922_1036x0_80_0_0_ec9bb68a685e456d20fafb5d33772550.jpg
РИА Новости

Михаил Перцев возглавит Пушкинский городской округ

18:36 06.12.2019 (обновлено: 18:37 06.12.2019)
5
© РИА Новости / Алексей НикольскийПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Нового главу избрали в Пушкинском городском округе Московской области. Должность получил Михаил Перцев. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
В Пушкине состоялось заседание местного совета депутатов, на котором чиновники подвели итоги работы комиссии по отбору кандидатур на пост главы городского округа. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Михаила Перцева.
Михаил Перцев родился 24 марта 1961 года в Гомеле Белорусской ССР. Он получил дипломы Житомирского высшего училища радиоэлектроники ПВО и Московской государственной геологоразведочной академии имени Серго Орджоникидзе.
Перцев занимал пост советника главы Пушкинского района, заместителя руководителя администрации городского поселения Софрино, а также замглавы Пушкинского района.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская областьПушкинский район (Московская область)
Рекомендуем
Дети в одном из детских садов
Более 80 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Подмосковье в 2019 году
Колонна снегоуборочной техники ликвидирует последствия снегопада
Коммунальщики Подмосковья получили 45 новых уборочных машин
Ветка ели в заснеженном лесу
Жители Подмосковья смогут законно срубить елку в двух лесопитомниках
Мастер-класс по фехтованию на Марафоне неограниченных возможностей в ТЦ МЕГА-Химки
Марафон неограниченных возможностей прошел в Химках
Рабочие во время капитального ремонта жилого дома
В Подмосковье отремонтировали около 2,5 тысячи домов в 2019 году
Отец обнимает ребенка
Почти 1,9 тысячи сирот нашли приемные семьи в Подмосковье в 2019 году
Строительная техника на полигоне твердых бытовых отходов, где проводится рекультивация
Очистные сооружения на полигоне в Шатуре достроят до конца года
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
Память советских воинов почтили в Московской области
Участники проекта Наставничество
Участники проекта "Наставничество" подвели итоги
Мужчина в тренажерном зале на курсе реабилитации
Медоборудование для восстановления после инсультов появилось в МО
Монеты номиналом один рубль
Подмосковье предоставит налоговые льготы инвесторам
Лучшие волонтерские проекты получили гранты
Лучшие волонтерские проекты получили гранты
Женщина на прогулке с ребенком
Дом для попавших в трудную ситуацию женщин откроют в Балашихе
Конкурс Лидеры России будет развиваться за счет новых специализаций
Конкурс "Лидеры России" будет развиваться за счет новых специализаций
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев заявил о продолжении поддержки уязвимых категорий населения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния