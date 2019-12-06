Лавров оценил текущую ситуацию в Ираке

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что велика угроза дестабилизации обстановки в Ираке , отметив при этом растущее значение координационного центра по обмену разведывательной информацией в Багдаде.

"Велика угроза дестабилизации обстановки в Ираке. Международное сообщество, конечно, должно оказывать всестороннюю поддержку иракским властям в борьбе с остатками "Исламского государства"* и других террористических группировок", - сказал Лавров на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

"Растущее значение приобретает координация действий в рамках багдадского информационного центра, который был создан Россией, Ираком, Ираном и Сирийской Арабской Республикой, а также взаимодействие Багдада с Дамаском по антитеррористической зачистке сирийско-иракской границы", - добавил он.

Военные ведомства РФ, Сирии, Ирана и Ирака в 2015 году создали в Багдаде координационный центр по обмену разведывательной информацией. Его основные функции - сбор, обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по назначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран.