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Страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи нефти
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РИА Новости

Страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи нефти

18:27 06.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи нефти на первый квартал 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки, страны приняли решение увеличить сокращение, чтобы поддержать рынок в период падения спроса, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в рамках пресс-конференции.
"Было принято решение странами ОПЕК и не ОПЕК суммарно с 1 января 2020 года до конца действия соглашения, это означает на первый квартал, дополнительно сократить добычу в объеме 500 тысяч баррелей в сутки", - сказал Новак.
"Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в первом квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота распространяется на все страны", - пояснил Новак.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
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