Пригожин оценил слова Паулса о "навязчивой" российской публике

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Продюсер Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что слова композитора Раймонда Паулса о навязчивой российской публике могли быть неверно истолкованы.

На днях Паулс в интервью изданию Apollo сравнил поклонников его творчества в России Латвии . По его словам, латвийская публика ведет себя сердечно и менее навязчиво, чем россияне. Позже композитор объяснил эти слова и отметил, что всегда считал российскую публику более отзывчивой.

"Раймонд Паулс может иметь в виду все что угодно, учитывая его не очень хорошее знание русского языка. Можно любую фразу исковеркать", — сказал Пригожин.

Он добавил, что нельзя быть до конца уверенными в том, что именно имел в виду Паулс.

По мнению продюсера, в последнее время участились попытки найти врагов среди музыкантов и певцов из ближнего зарубежья. В пример он привел ситуацию с Софией Ротару — сообщения о ее возможных выступлениях в России вызвали широкий общественный резонанс, поскольку в прошлом году певица отменила участие в "Песне года".

Пригожин подчеркнул, что порой люди на концертах бывают скупыми на аплодисменты. Московскую публику он назвал более "снобистской".