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Культура
2019-12-06T20:37+0300
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Пригожин оценил слова Паулса о "навязчивой" российской публике
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РИА Новости

Пригожин оценил слова Паулса о "навязчивой" российской публике

18:15 06.12.2019 (обновлено: 20:37 06.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРаймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что слова композитора Раймонда Паулса о навязчивой российской публике могли быть неверно истолкованы.
На днях Паулс в интервью изданию Apollo сравнил поклонников его творчества в России и Латвии. По его словам, латвийская публика ведет себя сердечно и менее навязчиво, чем россияне. Позже композитор объяснил эти слова и отметил, что всегда считал российскую публику более отзывчивой.
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"Раймонд Паулс может иметь в виду все что угодно, учитывая его не очень хорошее знание русского языка. Можно любую фразу исковеркать", — сказал Пригожин.
Он добавил, что нельзя быть до конца уверенными в том, что именно имел в виду Паулс.
По мнению продюсера, в последнее время участились попытки найти врагов среди музыкантов и певцов из ближнего зарубежья. В пример он привел ситуацию с Софией Ротару — сообщения о ее возможных выступлениях в России вызвали широкий общественный резонанс, поскольку в прошлом году певица отменила участие в "Песне года".
Пригожин подчеркнул, что порой люди на концертах бывают скупыми на аплодисменты. Московскую публику он назвал более "снобистской".
Раймонд Паулс — известный советский и латвийский композитор, пианист и дирижер, автор музыки к песням в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и других.
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Обсудить 15
КультураИосиф ПригожинРаймонд ПаулсЛатвияРоссия
Популярные комментарии
да ладно, советский человек плохо знает русский язык... они очень хорошо знают, что говорят, но деньги русские любят. наши же готовы содержать этих русофобов, да еще и терпеть от них унижения...
6 декабря, 19:29
Валерий Носуля
4400202
Я не понял. Не может этот человек плохо знать русский язык. И пора бы приучить артистов, что за базар придется отвечать. Пусть не перед Властью, с которой они "вась-вась", но перед аудиторией точно. Вот я лично не пойду на их концерты даже если бесплатно зазывать будут.
6 декабря, 19:40
Вас Мих
4410002
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