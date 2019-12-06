Пригожин оценил слова Паулса о "навязчивой" российской публике

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что слова композитора Раймонда Паулса о навязчивой российской публике могли быть неверно истолкованы.
"Раймонд Паулс может иметь в виду все что угодно, учитывая его не очень хорошее знание русского языка. Можно любую фразу исковеркать", — сказал Пригожин.
Он добавил, что нельзя быть до конца уверенными в том, что именно имел в виду Паулс.
По мнению продюсера, в последнее время участились попытки найти врагов среди музыкантов и певцов из ближнего зарубежья. В пример он привел ситуацию с Софией Ротару — сообщения о ее возможных выступлениях в России вызвали широкий общественный резонанс, поскольку в прошлом году певица отменила участие в "Песне года".
Пригожин подчеркнул, что порой люди на концертах бывают скупыми на аплодисменты. Московскую публику он назвал более "снобистской".
Раймонд Паулс — известный советский и латвийский композитор, пианист и дирижер, автор музыки к песням в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и других.