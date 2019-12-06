Россия рассчитывает на участие итальянской делегации в ПМЭФ-2020

Кроме того, Лавров пригласил итальянского министра посетить Москву с ответным визитом, Ди Майо приглашение принял. Он также подтвердил, что намерен посетить в июле Екатеринбург и принять участие в выставке "Иннопром".

"Я поеду в Россию, и мне будет очень приятно вместе с российским правительством участвовать в важных инициативах по теме искусственного интеллекта, по блок-чейну и использованию новых технологий", - сказал Ди Майо.