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Россия рассчитывает на участие итальянской делегации в ПМЭФ-2020
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РИА Новости

Россия рассчитывает на участие итальянской делегации в ПМЭФ-2020

17:58 06.12.2019 (обновлено: 17:59 06.12.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает на участие итальянских делегаций в ПМЭФ-2020 и промышленном "Иннопроме" в Екатеринбурге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что представительная итальянская делегация, по традиции, примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. И, как только что подтвердил мой коллега, Италия будет страной-партнером на "Иннопроме" в Екатеринбурге летом следующего года", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Кроме того, Лавров пригласил итальянского министра посетить Москву с ответным визитом, Ди Майо приглашение принял. Он также подтвердил, что намерен посетить в июле Екатеринбург и принять участие в выставке "Иннопром".
"Я поеду в Россию, и мне будет очень приятно вместе с российским правительством участвовать в важных инициативах по теме искусственного интеллекта, по блок-чейну и использованию новых технологий", - сказал Ди Майо.
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ПМЭФЛуиджи Ди МайоСергей ЛавровМИД РФРоссияИталияВ мире
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