Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

"Что касается конденсата, вы знаете, что страны ОПЕК у себя учитывают квоты, и в целом ведется учет по добыче без учета конденсата. Когда договаривались в 2016 году страны не ОПЕК, предложили тогда учитывать по своим данным добычу с учетом конденсата. Сейчас после анализа мы пришли к выводу, чтобы изменить методику и более эффективно и целесообразно и правильно учитывать добычу нефти без конденсата. Соответственно, это никак не меняет квоты. Квота как была до этого момента - 228 тысяч по России, - так она и остается, что касается добычи именно нефти", - сказал Новак на пресс-конференции после встречи ОПЕК+, отвечая на вопрос об учете РФ конденсата в новых квотах по сокращению добычи нефти.