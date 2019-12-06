Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Что касается конденсата, вы знаете, что страны ОПЕК у себя учитывают квоты, и в целом ведется учет по добыче без учета конденсата. Когда договаривались в 2016 году страны не ОПЕК, предложили тогда учитывать по своим данным добычу с учетом конденсата. Сейчас после анализа мы пришли к выводу, чтобы изменить методику и более эффективно и целесообразно и правильно учитывать добычу нефти без конденсата. Соответственно, это никак не меняет квоты. Квота как была до этого момента - 228 тысяч по России, - так она и остается, что касается добычи именно нефти", - сказал Новак на пресс-конференции после встречи ОПЕК+, отвечая на вопрос об учете РФ конденсата в новых квотах по сокращению добычи нефти.
"Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в первом квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи (в объеме 500 тысяч баррелей в сутки - ред.), поэтому это, естественно, распространяется на все страны. И что касается России, из этой цифры дополнительно сокращение добычи составит в первом квартале 70 тысяч баррелей, то есть наша квота будет составлять 300 тысяч (баррелей в сутки – ред.) на первый квартал", - добавил он.
1 августа 2018, 16:52Расклад сил на мировом рынке нефти