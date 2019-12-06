В Киргизии экс-премьер Сатыбалдиев получил 7,5 года лишения свободы

БИШКЕК, 6 дек - РИА Новости. Свердловский районный суд Бишкека приговорил экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева к 7,5 годам лишения свободы за коррупцию при модернизации столичной ТЭЦ, соответствующее решение в пятницу огласил председательствующий судья.
"Суд постановил приговорить Сатыбалдиева к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в решении суда.
Второй премьер - Сапар Исаков, проходящий по этому делу, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии произошла в январе 2017 года во время аномальных морозов. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить только спустя неделю после запуска нового блока. После аварии в Киргизии разразился скандал по поводу модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита и обошлась в 386 миллионов долларов. По обвинению в коррупции при заключении контракта по ТЭЦ были взяты под стражу ряд высокопоставленных чиновников, в том числе экс-премьеры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев. Позже обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ предъявили и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.