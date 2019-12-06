РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T17:53+0300
https://ria.ru/20191206/1562072596.html
В Киргизии экс-премьера Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы
https://cdn22.img.ria.ru/images/150834/10/1508341052_0:0:3069:1727_1036x0_80_0_0_b1387a8e69c53ed59d3d9590f2f157c1.jpg
РИА Новости

В Киргизии экс-премьера Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы

17:53 06.12.2019
1186
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков
Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков. Архивное фото
БИШКЕК, 6 дек - РИА Новости. Свердловский районный суд Бишкека приговорил экс-премьера Киргизии Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы за коррупцию при модернизации столичной ТЭЦ, соответствующее решение в пятницу огласил председательствующий судья.
Ранее гособвинение попросило суд приговорить Исакова к 15 лет лишения свободы, а еще одного бывшего главу правительства - Жанторо Сатыбалдиева к 11 годам тюрьмы по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
"Суд постановил приговорить Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в решении суда.
Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии произошла в январе 2017 года во время аномальных морозов. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить только спустя неделю после запуска нового блока. После аварии в Киргизии разразился скандал по поводу модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита и обошлась в 386 миллионов долларов. По обвинению в коррупции при заключении контракта по ТЭЦ были взяты под стражу ряд высокопоставленных чиновников, в том числе экс-премьеры Исаков и Сатыбалдиев. Позже обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ предъявили и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.
420001
Обсудить 0
Сапар ИсаковБишкекКиргизияВ мире
Рекомендуем
Бывший премьер-министр Киргизии Жанторо Сатыбалдиев
В Киргизии экс-премьер Сатыбалдиев получил 7,5 года лишения свободы
Автомобиль полиции на дороге
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун
Евротройка и Китай не поддержали меры урегулирования споров по СВПД
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Суд по делу экс-президента Киргизии перенесен из-за болезни судьи
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский посетил позиции украинских военных на линии соприкосновения
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием организации стран-экспортеров нефти в Вене
Новак раскрыл подробности переговоров России и Украины по газу
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен подтвердил участие в "астанинской встрече"
Президент США Дональд Трамп
Трампа проинформировали о стрельбе на авиабазе во Флориде
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал данные о "российских наемниках" в Ливии
Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии заявил, что Рим внимательно следит за темой РСМД
Полицейские в США
Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния