Медведев оценил работу правительств России и Белоруссии

"Работа нашими правительствами, правительствами двух стран, министров экономического развития, вице-премьерами - она все таки была очень быстрой и в то же время достаточно глубокой. Но это не означает, конечно, что мы берём на себя сейчас все решения, мы просто не смогли бы это сделать. Ровно поэтому пришлось попросить о такой встрече президентов", - сказал Медведев.