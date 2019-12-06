Медведев оценил работу правительств России и Белоруссии

СОЧИ, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил, что работа, проделанная правительствами двух стран по вопросу интеграции, была глубокой, при этом он надеется, что встреча глав двух государств в субботу "многое прояснит".
Ранее Медведев сообщил, что они вместе с белорусским коллегой после совместных переговоров обратятся к лидерам двух стран, заверив, что к 8 декабря власти России и Белоруссии попытаются выйти на консенсус по всем вопросам. Как ожидается, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры 7 декабря.
"Работа нашими правительствами, правительствами двух стран, министров экономического развития, вице-премьерами - она все таки была очень быстрой и в то же время достаточно глубокой. Но это не означает, конечно, что мы берём на себя сейчас все решения, мы просто не смогли бы это сделать. Ровно поэтому пришлось попросить о такой встрече президентов", - сказал Медведев.
Он добавил, что встреча в пятницу является последней на правительственном уровне по этому вопросу до встречи Лукашенко и Путина.
"Надеюсь, что завтрашняя работа многое прояснит", - добавил он.