В Екатеринбурге локализовали пожар в административном здании

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в административном здании на улице Радищева в Екатеринбурге
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Крупный пожар в административном здании в Екатеринбурге локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Административное здание на улице Радищева, в котором располагаются офисы нескольких компаний, загорелось вечером в пятницу на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По данным спасательного ведомства, огнем охвачены последний этаж трехэтажного здания и крыша.
"В 17.21 мск пожар локализован на площади 1200 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
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