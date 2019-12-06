Шицзячжуан запустил грузовые поезда в Калужскую область

КАЛУГА, 6 дек – РИА Новости. Список населенных пунктов, откуда поезда доставляют грузы в Калужскую область, пополнился городом Шицзячжуан, сообщило правительство региона.

"Пятого декабря в мультимодальный транспортно-логистический центр Freight Village Vorsino Калужской области впервые прибыл контейнерный поезд из города Шицзячжуан (провинция Хэбэй, КНР)", - говорится в сообщении. Отмечается, что это новый город, откуда грузы будут доставлять в составе регулярных контейнерных поездов.

Представитель компании Freight Village RU, которая реализует проект по созданию и развитию данного транспортно-логистического центра в индустриальном парке "Ворсино", пояснила РИА Новости, что в парк уже регулярно прибывают грузы из девяти городов Китая, это Далянь, Шилун, Инкоу, Сучжоу, Гуаньчжоу, Чэнду, Тянцзинь, Урумчи.

Поезд с товарами народного потребления и оборудованием находился в пути 14 дней, преодолев 6,5 тысячи километров. Сообщается, что новый железнодорожный маршрут будет содействовать развитию торговли в рамках проекта "Один пояс – один путь".