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Калужская область
Калужская область
2019-12-06T17:46+0300
https://ria.ru/20191206/1562071984.html
Шицзячжуан запустил грузовые поезда в Калужскую область
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РИА Новости

Шицзячжуан запустил грузовые поезда в Калужскую область

17:46 06.12.2019
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© www.wikipedia.orgгород Шицзячжуан
город Шицзячжуан
© www.wikipedia.org
город Шицзячжуан. Архивное фото
КАЛУГА, 6 дек – РИА Новости. Список населенных пунктов, откуда поезда доставляют грузы в Калужскую область, пополнился городом Шицзячжуан, сообщило правительство региона.
"Пятого декабря в мультимодальный транспортно-логистический центр Freight Village Vorsino Калужской области впервые прибыл контейнерный поезд из города Шицзячжуан (провинция Хэбэй, КНР)", - говорится в сообщении. Отмечается, что это новый город, откуда грузы будут доставлять в составе регулярных контейнерных поездов.
Представитель компании Freight Village RU, которая реализует проект по созданию и развитию данного транспортно-логистического центра в индустриальном парке "Ворсино", пояснила РИА Новости, что в парк уже регулярно прибывают грузы из девяти городов Китая, это Далянь, Шилун, Инкоу, Сучжоу, Гуаньчжоу, Чэнду, Тянцзинь, Урумчи.
Поезд с товарами народного потребления и оборудованием находился в пути 14 дней, преодолев 6,5 тысячи километров. Сообщается, что новый железнодорожный маршрут будет содействовать развитию торговли в рамках проекта "Один пояс – один путь".
"Этот проект реализуется в Калужской области с 2016 года, объединяя экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы. Благодаря реализации этого проекта сроки доставки грузов и товаров из КНР в Центральную Россию, в Европу, а также в обратном направлении были сокращены в три раза", - говорится в сообщении.
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