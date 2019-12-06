Зеленский посетил позиции украинских военных на линии соприкосновения

"Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил места дислокации военного подразделения, которое выполняет задачи в зоне проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению мира в Донбасс

Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению мира в Донбасс

По данным пресс-службы, Зеленский пообщался с военнослужащими, подарил им часы, присоединился к праздничному обеду с военными и послушал рассказы о буднях на передовой.