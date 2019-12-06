Зеленский посетил позиции украинских военных на линии соприкосновения

КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в День вооруженных сил посетил позиции силовиков на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба украинского лидера.
День вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.
"Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил места дислокации военного подразделения, которое выполняет задачи в зоне проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Зеленский пообщался с военнослужащими, подарил им часы, присоединился к праздничному обеду с военными и послушал рассказы о буднях на передовой.
"Также президент заслушал доклад об оперативной ситуации в районе проведения ООС (операции объеденных сил - ред.), - добавила пресс-служба.