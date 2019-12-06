Лавров оценил планы Педерсена по конституционному комитету Сирии

"У меня сегодня состоялась встреча с Гейром Педерсеном, спецпосланником генсека ООН по Сирии. Он, в целом, настроен достаточно оптимистично и имеет, по-моему, неплохие планы о том, как дальше выстраивать работу конституционного комитета", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.