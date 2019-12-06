Лавров заявил о продолжении борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе

"Мы подчеркнули важность продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом, особенно в Идлибе, где по-прежнему "Хайят Тахрир аш-Шам"*, бывшая "Джебхат ан-Нусра"*, правит бал, и особо отметили, что сейчас на первый план выходит работа по содействию возвращению беженцев, внутренне перемещенных лиц, восстановлению разрушенной войной инфраструктуры", - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии на полях конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.