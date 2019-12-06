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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T17:35+0300
https://ria.ru/20191206/1562071376.html
Лавров заявил о продолжении борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156141/67/1561416701_68:397:3003:2048_1036x0_80_0_0_7776d233d667d26a3a1959503cb56762.jpg
РИА Новости

Лавров заявил о продолжении борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе

17:35 06.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о продолжении бескомпромиссной борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе.
"Мы подчеркнули важность продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом, особенно в Идлибе, где по-прежнему "Хайят Тахрир аш-Шам"*, бывшая "Джебхат ан-Нусра"*, правит бал, и особо отметили, что сейчас на первый план выходит работа по содействию возвращению беженцев, внутренне перемещенных лиц, восстановлению разрушенной войной инфраструктуры", - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии на полях конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
"Мы призываем мировое сообщество оказывать содействие в решении острых гуманитарных проблем в Сирии без политизации, без дискриминации, без предварительных условий", - отметил Лавров.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористические организации, запрещенные в России
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Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровСирияВ мире
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