Лавров заявил о продолжении борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о продолжении бескомпромиссной борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе.
"Мы подчеркнули важность продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом, особенно в Идлибе, где по-прежнему "Хайят Тахрир аш-Шам"*, бывшая "Джебхат ан-Нусра"*, правит бал, и особо отметили, что сейчас на первый план выходит работа по содействию возвращению беженцев, внутренне перемещенных лиц, восстановлению разрушенной войной инфраструктуры", - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии на полях конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
"Мы призываем мировое сообщество оказывать содействие в решении острых гуманитарных проблем в Сирии без политизации, без дискриминации, без предварительных условий", - отметил Лавров.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористические организации, запрещенные в России