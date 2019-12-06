РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T17:35+0300
https://ria.ru/20191206/1562071337.html
В МИД заявили о ренессансе в отношениях с арабским миром
https://cdn21.img.ria.ru/images/155341/42/1553414237_161:0:2901:1541_1036x0_80_0_0_9b2eb867391721b08569526b170c4f57.jpg
РИА Новости

В МИД заявили о ренессансе в отношениях с арабским миром

17:35 06.12.2019
170
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия переживает период "ренессанса" в отношениях с арабским миром, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров на открытии дней культуры Египта в Москве.
"В каком-то смысле мы можем сказать, что сейчас наши отношения с арабским миром, с Африкой, а Египет - это и африканская, и арабская страна, переживают ренессанс. После длительного периода распада в отношениях мы видим, как возрождаются наши связи", - отметил Озеров.
В качестве примера успешного сотрудничества дипломат привёл саммит "Россия-Африка", который прошёл в Сочи в октябре этого года.
"Вне всякого сомнения, половина успеха форума принадлежит нашим египетским друзьям, которые рука об руку с нами работали над тем, чтобы это событие стало новым этапом развития отношений России с Африканским континентом", - подчеркнул он.
"За последние пять лет отношения между нашими странами динамично развиваются во всех областях", - заявил в свою очередь посол Египта в РФ Ихаб Наср.
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев на авиасалоне Dubai Airshow 2019
18 ноября, 10:07
Россия предложила арабскому миру защиту от беспилотников
"Руководители наших стран при встрече в октябре в Сочи условились объявить 2020 год Годом гуманитарного сотрудничества Египта и России. Это открывает возможность подготовки и проведения различных мероприятий в сфере культуры, науки, молодёжной политики и гуманитарного обмена в целом", - отметил он.
Посол напомнил, что дипломатические отношения между Россией и Египта были установлены 76 лет назад. "Однако первые прямые культурные контакты между нашими странами были в 1560 году. Этим я хочу сказать, насколько глубокие культурные отношения между нашими странами", - заключил он.
521001
Обсудить 0
Ихаб Талаат НасрОлег ОзеровМИД РФРоссияВ мире
Рекомендуем
Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Медведев и Румас продолжили переговоры в рамках рабочего обеда
город Шицзячжуан
Шицзячжуан запустил грузовые поезда в Калужскую область
Деловой район в Джакарте, Индонезия
Москва и Джакарта подписали договор о сотрудничестве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о продолжении борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе
Казанский кремль и Кремлевская транспортная дамба
Татарстан и Таиланд намерены расширять сотрудничество
Президент РФ Владимир Путин
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия рассчитывает на участие итальянской делегации в ПМЭФ-2020
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Путин оценил положение иностранных бизнесменов на российском рынке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил работу правительств России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Путин пообещал немецким бизнесменам не использовать рычаги давления
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
Экс-президент Боливии Эво Моралес
Моралес заявил, что данные доклада ОАГ говорят о его победе на выборах
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Россия ценит прагматизм немецкого бизнеса, заявил Путин
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал условие амнистии ополченцев в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния