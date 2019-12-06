В МИД заявили о ренессансе в отношениях с арабским миром

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия переживает период "ренессанса" в отношениях с арабским миром, заявил замдиректора департамента Африки Россия переживает период "ренессанса" в отношениях с арабским миром, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров на открытии дней культуры Египта в Москве.

"В каком-то смысле мы можем сказать, что сейчас наши отношения с арабским миром, с Африкой, а Египет - это и африканская, и арабская страна, переживают ренессанс. После длительного периода распада в отношениях мы видим, как возрождаются наши связи", - отметил Озеров.

В качестве примера успешного сотрудничества дипломат привёл саммит "Россия-Африка", который прошёл в Сочи в октябре этого года.

"Вне всякого сомнения, половина успеха форума принадлежит нашим египетским друзьям, которые рука об руку с нами работали над тем, чтобы это событие стало новым этапом развития отношений России с Африканским континентом", - подчеркнул он.

"За последние пять лет отношения между нашими странами динамично развиваются во всех областях", - заявил в свою очередь посол Египта в РФ Ихаб Наср

"Руководители наших стран при встрече в октябре в Сочи условились объявить 2020 год Годом гуманитарного сотрудничества Египта и России. Это открывает возможность подготовки и проведения различных мероприятий в сфере культуры, науки, молодёжной политики и гуманитарного обмена в целом", - отметил он.