Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех

КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до четырех, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуации.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. По состоянию на пятницу открытого огня не наблюдается, продолжается тушение отдельных очагов тления конструкций здания. Сообщалось о трех погибших, 32 пострадавших и 12 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
"Всего в результате пожара погибли четыре человека", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате пожара в среду одна женщина умерла в больнице, второго человека обнаружили при проведении поисковых работ в четверг и тела двух погибших обнаружили в пятницу во время разбора завалов.