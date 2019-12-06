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Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
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РИА Новости

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех

17:31 06.12.2019 (обновлено: 17:40 06.12.2019)
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до четырех, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуации.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. По состоянию на пятницу открытого огня не наблюдается, продолжается тушение отдельных очагов тления конструкций здания. Сообщалось о трех погибших, 32 пострадавших и 12 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Вчера, 11:09
В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже
"Всего в результате пожара погибли четыре человека", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате пожара в среду одна женщина умерла в больнице, второго человека обнаружили при проведении поисковых работ в четверг и тела двух погибших обнаружили в пятницу во время разбора завалов.
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Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
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