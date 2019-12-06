Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех

В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже

В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже

"Всего в результате пожара погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате пожара в среду одна женщина умерла в больнице, второго человека обнаружили при проведении поисковых работ в четверг и тела двух погибших обнаружили в пятницу во время разбора завалов.